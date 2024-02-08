Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети Х, ранее известной как твитер. Командир "Хезболлы" был ответственен за нападения на американские военные базы на Ближнем Востоке, передает 24 Канал.

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В своем заявлении Центральное командование США сообщает о ликвидации известного командира "Катаиб Хезболла", личность которого остаётся нераскрытой. Командир, о котором говорится, был признан ответственным за активную подготовку и участие в нападениях на американские силы в регионе.

Центральное командование США утверждает, что удар, нанесенный с целью нейтрализации командира, не привел к непреднамеренному ущербу окружающим районам и жертвам среди гражданского населения.

В заявлении также подчеркивается непоколебимая приверженность Соединенных Штатов к обеспечению безопасности своих Вооруженных сил.

Мы без колебаний будем принимать меры против любого, кто представляет угрозу для благополучия наших военнослужащих,

– указано в заметке.

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В то же время журналисты CNN, со ссылкой на американских и иракских чиновников, заявили, что в среду вечером в Багдаде произошла атака с использованием беспилотника по автомобилю. Целью этой атаки, как подтвердили три американских чиновника, был Висам Мохаммед Сабер ас-Саеди.

После его гибели боевики группировки "Катаиб Хезболла" опубликовали заявление, в котором выразили свою скорбь и подчеркнули необходимость сохранения джихадистского подхода.

Выяснилось, что этот удар был осуществлен в рамках санкционированного президентом Джо Байденом ответа на нападение на американские войска в Иордании.

Хотя удар по командиру "Катаиб Хезболлы" стал значительным ответом на удар по американским военным, представитель администрации Байдена уточнил, что это не конец ответных мер. Ожидается, что в ближайшие дни состоятся новые удары в ответ на убийство трех американских военнослужащих.

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