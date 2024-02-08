Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Командир "Хезболли" був відповідальний за напади на американські військові бази на Близькому Сході, передає 24 Канал.

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У своїй заяві Центральне командування США повідомляє про ліквідацію відомого командира "Катаїб Хезболла", особистість якого залишається нерозкритою. Командир, про якого мовиться, був визнаний відповідальним за активну підготовку та участь у нападах на американські сили в регіоні.

Центральне командування США стверджує, що удар, завданий з метою нейтралізації командира, не призвів до ненавмисної шкоди навколишнім районам і жертв серед цивільного населення.

У заяві також підкреслюється непохитна прихильність Сполучених Штатів до забезпечення безпеки своїх збройних сил.

Ми без вагань вживатимемо заходів проти будь-кого, хто становить загрозу для добробуту наших військовослужбовців,

– зазначено у дописі.

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Водночас журналісти CNN, з посиланням на американських та іракських чиновників, заявили, що в середу ввечері в Багдаді сталася атака з використанням безпілотника по автомобілю. Метою цієї атаки, як підтвердили три американські чиновники, був Вісам Мохаммед Сабер ас-Саеді.

Після його загибелі бойовики угруповання "Катаїб Хезболла" опублікували заяву, в якій висловили свою скорботу і наголосили на необхідності збереження джихадистського підходу.

З'ясувалося, що цей удар був здійснений в рамках санкціонованої президентом Джо Байденом відповіді на напад на американські війська в Йорданії.

Хоча удар по командиру "Катаїб Хезболли" став значною відповіддю на удар по американських військових, представник адміністрації Байдена уточнив, що це не кінець заходів у відповідь. Очікується, що найближчими днями відбудуться нові удари у відповідь на вбивство трьох американських військовослужбовців.

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