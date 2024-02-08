Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Командир "Хезболли" був відповідальний за напади на американські військові бази на Близькому Сході, передає 24 Канал.
До теми Удар – завданий: США потужно відповіли за смертельну атаку по своїй базі у Йорданії
США вбили командира іракської "Хезболли"
У своїй заяві Центральне командування США повідомляє про ліквідацію відомого командира "Катаїб Хезболла", особистість якого залишається нерозкритою. Командир, про якого мовиться, був визнаний відповідальним за активну підготовку та участь у нападах на американські сили в регіоні.
Центральне командування США стверджує, що удар, завданий з метою нейтралізації командира, не призвів до ненавмисної шкоди навколишнім районам і жертв серед цивільного населення.
У заяві також підкреслюється непохитна прихильність Сполучених Штатів до забезпечення безпеки своїх збройних сил.
Ми без вагань вживатимемо заходів проти будь-кого, хто становить загрозу для добробуту наших військовослужбовців,
– зазначено у дописі.
Журналісти припустили, кого з "Хезболли" могли вбити США
Водночас журналісти CNN, з посиланням на американських та іракських чиновників, заявили, що в середу ввечері в Багдаді сталася атака з використанням безпілотника по автомобілю. Метою цієї атаки, як підтвердили три американські чиновники, був Вісам Мохаммед Сабер ас-Саеді.
Після його загибелі бойовики угруповання "Катаїб Хезболла" опублікували заяву, в якій висловили свою скорботу і наголосили на необхідності збереження джихадистського підходу.
З'ясувалося, що цей удар був здійснений в рамках санкціонованої президентом Джо Байденом відповіді на напад на американські війська в Йорданії.
Хоча удар по командиру "Катаїб Хезболли" став значною відповіддю на удар по американських військових, представник адміністрації Байдена уточнив, що це не кінець заходів у відповідь. Очікується, що найближчими днями відбудуться нові удари у відповідь на вбивство трьох американських військовослужбовців.
Іракська "Хезболла" обстріляла базу США в Іраку
- Американські військові 21 січня були поранені під час нападу на іракську авіабазу Айн аль-Асад на заході країни. Відповідальною за ці атаки могла бути іракська "Катаїб Хезболла".
- Уже через кілька днів "Катаїб Хезболла" оголосило про призупинення своїх військових операцій проти американських військ у регіоні. Група зазначила, що це рішення ухвалили, щоб запобігти "збентеженню" іранського уряду.
- Водночас у Сполучених Штатах пообіцяли відповісти за цей цинічний напад. Зрештою так і сталося.