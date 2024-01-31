Варто зазначити, що декілька днів тому на американський форпост "Вежа 22" в Йорданії здійснив наліт безпілотник. Джо Байден заявив, що атака була здійснена з Сирії, а стоять з нею угрупування, лояльні до Тегерану.

Дивіться також Потужна помста чи черговий ляпас․ Чи наважиться Байден на прямий удар по Ірану

Заява Хезболли

Угрупування Катаїб Хезболла, що діє в Іраці, 31 січня заявило про припинення військових дій проти американських солдатів. Генеральний секретар угрупування повідомив, що вони продовжуватимуть боротьбу іншими методами.

Оскільки ми оголошуємо про призупинення військових операцій і операцій безпеки проти окупаційних сил — щоб запобігти збентеженню уряду Іраку — ми продовжуватимемо захищати наш народ у Газі іншими способами,

– повідомив Абу Хусейн аль-Хамідаві.

Раніше зазначалося, що таке рішення було прийнято для того, щоб запобігти ескалації після атаки в Йорданії. Представник Пентагону відмовився коментувати заяву бойовиків, додавши: "Дії говорять голосніше, ніж слова".

Що відомо про атаку на Йорданію