Під час розмови з журналістами Байден наголосив, що вже знає, якою буде відповідь США на кровопролиття. Президент зауважив: США не потрібна масштабніша війна на Близькому Сході.

Зверніть увагу Настав час діяти, – республіканці закликають Байдена завдати ударів по Ірану

Жодних деталей Байден наразі не розкрив. Залишається лише чекати.

Раніше анонсували "потужний удар"

Раніше у CNN заявили, що адміністрація Байдена потужно відповість на удар по своїй базі в Йорданії. Тоді наголошували про декілька можливих сценаріїв розвитку подій. Зокрема, мовилося, що Штати може взяти під приціл військові бази, розташовані на території Іранку або Сирії. Також як варіанти розглядали націлення на ворожих посадовців або наступальну кібератаку.

Жодних деталей не розкривали, аби зберегти ефект несподіванки.

Ми нічого не знімаємо з порядку денного,

– заявив представник американського оборонного відомства.

Водночас у США наголосили: країна не прагне війни з Іраном. Ескалація не потрібна жодній зі сторін. У Пентагоні припустили, що Іран також не зацікавлений, аби воювати у США. Ллойд Остін наголосив, що напад на форпост США його глибоко засмутив та пообіцяв відповідь.