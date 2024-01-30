Во время разговора с журналистами Байден отметил, что уже знает, каким будет ответ США на кровопролитие. Президент отметил: США не нужна более масштабная война на Ближнем Востоке.

Обратите вниманиеПора действовать республиканцы призывают Байдена нанести удары по Ирану

Никаких деталей Байден не раскрыл. Остается только ждать.

Ранее анонсировали "мощный удар"

Ранее в CNN заявили, что администрация Байдена мощно ответит на удар по своей базе в Иордании. Тогда отмечали несколько возможных сценариев развития событий. В частности говорилось, что Штаты могут взять под прицел военные базы расположенные на территории Ирана или Сирии. Также как варианты рассматривали прицел на вражеских чиновников или наступательную кибератаку.

Никаких деталей не вскрывали, чтобы сохранить эффект неожиданности.

Мы ничего не снимаем с повестки дня

заявил представитель американского оборонного ведомства.

В то же время в США отметили: страна не стремится к войне с Ираном. Эскалация не требуется ни одной из сторон. В Пентагоне предположили, что Иран также не заинтересован воевать в США. Ллойд Остин отметил, что нападение на форпост США его глубоко расстроило и пообещал ответ.