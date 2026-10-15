"Давление не действует": Зеленский рассказал о предупреждении США и ситуации со Starlink

Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные получали от американской стороны предупреждения о возможной блокировке разведданных, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ. Эти сообщения передавались на военном уровне.

Об этом президент рассказал в интервью Financial Times.

О чем США предупреждали Украину?

Зеленский подтвердил, что украинские военные получали предупреждения: если Украина продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, она может столкнуться с ограничениями в доступе к разведданным. Об этом сообщали именно на военном уровне – от американских военных украинским коллегам.

В то же время Зеленский отметил, что американская сторона на другом уровне объясняла проблемы со Starlink технологическими причинами. Однако он считает, что замедление работы спутниковой связи было сознательным решением, а не техническим сбоем.

Наши военные получили сообщение: не совершайте атаки, иначе у вас могут возникнуть проблемы с разведкой. [...] На военном уровне нам сказали, что если вы не остановитесь, мы заблокируем разведданные. И когда это происходит одновременно с решением по Starlink, которое на 100% было решением американской стороны, это создает огромные проблемы,

– сказал он.

Украина согласилась воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам, связанным с производством и поставками топлива, после заявления президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии.

Украина соблюдала эту паузу в течение трех дней. В это время Россия продолжала атаки, а впоследствии нанесла массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре, в частности баллистическими ракетами по Киеву и другим городам.

После очередной масштабной атаки глава государства сообщил военному командованию, что пауза в ударах по российским энергетическим объектам завершена.