На фоне этого в Америке уже начались соревнования по поводу того, кто выделит эту помощь – демократы или республиканцы. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, заметив, что, несмотря на это, нашему государству не будут помогать постоянно.

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Стабильность США важна для Украины

"Джо Байден сделал справедливое заявление, которое ложится в политические контексты. Дело, которое республиканцы начали еще в 2014 году с момента поддержки Украины, он будет продолжать эту линию, используя различные способы поддержки", – сказал Клочок.

Также отметим, что пока еще не вся финансовая помощь использована для Украины, которая есть в наличии и проголосована Соединенными Штатами.

К тому же Байден подписал документ о временном бюджете США во избежание "шатдауна". Это означает, что стабильность Америки очень важна для Украины.

Поддержка будет продолжаться

Следующая помощь будет. Впрочем, Соединенные Штаты и Джо Байден проводят последовательную политику в части принуждения ЕС помогать Украине.

– заявил Валерий Клочок.

Следует упомянуть, что в 2022 году Европейский Союз не предоставил Украине никакой финансовой помощи, за исключением отдельных стран. Однако сейчас поддержка от ЕС стала намного мощнее.

Поэтому последовательная политика США, в частности Джозефа Байдена, в части объединения разных стран мира по вопросам поддержки Украины – более важна, чем сама помощь от Соединенных Штатов. Америка ведь не может за всех решить проблему российской агрессии. Это должны понимать все – как в Германии, так и во Франции.

Соревнования республиканцев и демократов

Однако, как отметил Клочок, украинцам следует понимать, что помощь от США не будет вечной. Поскольку объемы военной помощи, полученные нашим государством от Америки в начале полномасштабного вторжения, достаточно велики.

По последним подсчетам Украина получила от США до 200 миллиардов долларов. Кроме того, в Америке уже начались соревнования между республиканцами и демократами за то, кто выделит 24 миллиарда долларов для Украины.

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Так как спикер палаты представителей США Кевин Маккарти находится в неустойчивом положении. Вспомним, в этом кресле он оказался благодаря серьезным внутрипартийным процессам у республиканцев. Здесь Маккарти заручился поддержкой правого крыла.

Фактически он стал заложником такой очень шаткой своей позиции в республиканской партии. И в любой момент может возникнуть вопрос о смещении его с должности самими республиканцами, а не демократами,

– заметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Риторика республиканцев изменилась

По его мнению, правое крыло республиканцев поддерживают политику "не поддержки Украины" или "более жесткого контроля за ней". Это понимают все в США: и демократы, и республиканцы.

Как заметил Клочок, Украина стала предметом торга. Если вспомнить позицию республиканцев несколько лет назад, то они активно выступали против россиян и Советского Союза. Вероятно, даже более радикально, чем демократы.

Следует также учитывать, что 24 миллиарда долларов не включили в проект финансирования правительства США сроком на 45 дней. Состоится переголосование этого документа – это означает следующую борьбу за то, кто станет конечным бенефициаром выделения этой помощи для Украины, – демократы или республиканцы.

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