США и Украина работают с европейскими компаниями над заменой ПВО С-300, – Остин

США, Украина и ряд европейских стран работают над проектированием и созданием замены для зенитной ракетной системы С-300. Также заменить планируют ракеты класса "воздух – воздух" Р-27.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время 24-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

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США и Украина работают над заменой С-300

По словам Остина, для своей долгосрочной безопасности Украине предстоит пройти долгий путь.

С помощью нескольких европейских компаний Соединенные Штаты работают с Украиной над разработкой и строительством замены зенитно-ракетной системы С-300 и ракеты воздух-воздух Р-27,

– сказал министр обороны США.

Также США выделили более 200 миллионов долларов на приобретение критически важных компонентов, чтобы позволить Украине производить БпЛА и системы электронной борьбы, "которые были эффективно развернуты Киевом".

Наши национальные директора по вооружениям работают в тесном взаимодействии с коалициями возможностей, чтобы удовлетворить эти потребности и ускорить поставки. Поэтому я с нетерпением жду обсуждения путей укрепления оборонно-промышленной базы Украины, а также нашей собственной. Это критический момент. Время важно, особенно в преддверии зимы. И мы все должны усилить нашу поддержку – и быстро,

– подытожил Ллойд Остин.

К слову, ранее также стало известно, что Британия пришлет Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО. Их общая стоимость составляет 162 миллиона фунтов стерлинга.