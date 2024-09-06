Про заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Читайте також Зброя для України на 250 мільйонів доларів: Байден сьогодні оголосить про новий пакет допомоги

США та Україна працюють над заміною С-300

За словами Остіна, для своєї довгострокової безпеки Україні належить пройти довгий шлях.

За допомогою кількох європейських компаній Сполучені Штати працюють з Україною над розробкою та будівництвом заміни зенітно-ракетної системи С-300 і ракети повітря-повітря Р-27,

– сказав міністр оборони США.

Також США виділили понад 200 мільйонів доларів на придбання критично важливих компонентів, щоб дозволити Україні виробляти БпЛА та системи електронної боротьби, "які були ефективно розгорнуті Києвом".

Наші національні директори з озброєнь працюють у тісній взаємодії з коаліціями можливостей, щоб задовольнити ці потреби та прискорити поставки. Тому я з нетерпінням чекаю на обговорення шляхів зміцнення оборонно-промислової бази України, а також нашої власної. Це критичний момент. Час важливий, особливо напередодні зими. І ми всі повинні посилити нашу підтримку – і швидко,

– підсумував Ллойд Остін.

До слова, раніше також стало відомо, що Британія надішле Україні 650 багатоцільових ракет Martlet для підтримки ППО. Їх загальна вартість складає 162 мільйони фунтів стерлінга.