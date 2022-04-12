За захваченное в Крыму имущество украинские топливные компании подали на Россию в суд в США

Украинские энергетические компании хотят, чтобы федеральный суд США обязал Россию выплатить им почти 35 миллионов долларов. Их АЗС остались в захваченном страной-террористом Крыму.

Оккупационные войска разграбили эти АЗС. Поэтому Россию обязали выплатить украинским компаниям убытки, однако она так этого и не сделала.

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Украинские компании подали в суд на Россию

В ходатайстве, которое направили в федеральный суд Вашингтона 9 апреля, 11 компаний заявили, что управляют автозаправочными станциями и офисом в Крыму, которые в 2014 году захватила Россия.

Швейцарские судьи в 2019 году обязали страну-террориста выплатить им 34,5 миллиона долларов. Адвокат компаний Джеймс Бойкин заявил, что замораживание российских активов в рамках недавних санкций США может дать шанс его клиентам наконец получить взыскание.

Если деньги будут доступны людям, которые пострадали от российской агрессии, я не понимаю, почему Крым и люди, которые пострадали в результате аннексии, могут быть исключением,

– отметил адвокат.

В ходатайстве говорится, что российские войска захватили и разграбили АЗС, которые принадлежат украинским компаниям, ведь совладелец одного из заявителей, компании Stabil, Игорь Коломойский критиковал действия Кремля. Он попал под санкции США в 2021 году за вероятную коррупцию.

Россия не участвовала в арбитражном суде, однако пыталась обжаловать решение о взыскании в Федеральном верховном суде Швейцарии. Апелляцию страны-агрессора отклонили.

Стоит посмотреть – оккупанты боятся контрнаступления на Крым, поэтому наращивают силы и там