США успешно испытали мощную гиперзвуковую ракету
Источник:Reuters
Военно-воздушные силы США успешно испытали гиперзвуковую ракету ARRW. Случилось это 12 июля у побережья Калифорнии.
Согласно источникам, испытание ракеты-носителя быстрого реагирования воздушного базирования американская армия провела успешно.
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"Гиперзвуковыми" называют ракеты, развивающие скорость, по меньшей мере, в 5 раз превышающую скорость звука (335 метров в секунду – 24 канал), то есть более 6100 километров в час. Они считаются высокоманевренными и способны работать на разных высотах.
"Это второе успешное испытание демонстрирует способность ARRW достигать и выдерживать рабочие гиперзвуковые скорости, собирать важные данные для использования в последующих лётных испытаниях и подтверждать безопасное отделение от самолета", – пишут СМИ.
Бригадный генерал ВВС Хит Коллинз, исполнительный офицер программы Управления вооружений, сказал: "Сейчас мы завершили нашу серию испытаний бустеров и готовы перейти к всестороннему испытанию позже в этом году".Любопытно! Сообщение об успешном испытании гиперзвуковой ракеты появилось на фоне опасений, что россия и Китай продвинулись дальше в разработке собственных гиперзвуковых ракет.
Добавим, что американские военные чиновники заявляли об использовании россией гиперзвуковых ракет во время боевых действий на территории Украины, а также проведении испытаний гиперзвукового оружия Китаем.
Министерство иностранных дел КНР в октябре опровергло сообщение о подобных испытаниях.
Санкции привели к тому, что в россию перестали поставлять 133 электронных компонента гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", производимых в США, Японии и Украине. Поэтому в ближайшее время программа разработки этих ракет может свернуться.
Что известно о ракете ARRW
- Это гиперзвуковая, твердотопливная ракетная система, разработанная компанией Lockheed Martin,
- Она создается для вооружения В-52Н и В-1В: каждый борт способен нести четыре ракеты.
- Боеголовка может быть как ядерной, так и неядерной (предположительно на основе PBXN-110). По данным ВВС США, ракета должна лететь на расстояние до 1600 километров и уметь развивать скорость боевого блока 6,5 – 8 махов.
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