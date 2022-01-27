В Белом доме убеждены, что нападение на Украину будет иметь глобальные последствия. Об этом американское издание сообщило со ссылкой на собственные источники в Государственном департаменте.

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С какими странами США обсуждали Украину

  • Кувейтом,
  • Саудовской Аравией,
  • ОАЭ,
  • Бразилией,
  • Индией,
  • Японией,
  • Южной Кореей

На тему Украины и России Администрация Байдена провела сотни консультаций с государствами. К ним привлекали:

  • министра обороны Ллойда Остина,
  • советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана,
  • первую заместительницу госсекретаря США Венди Шерман,
  • заместительницу госсекретаря Викторию Нуланд,
  • директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Однако такая дипломатическая работа, по данным издания, никак не повлияла на планы Кремля. Так как Германия, несмотря на угрозу войны, принимает во внимание экономические связи с Россией, а президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что Евросоюзу следует начать собственный диалог с Москвой.

Поддержат ли государства Украину

На прошлой неделе Байден обсуждал ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Японии Кисидой Фумио. Посол Японии в США сказал изданию, что Токио призывает Россию уважать суверенитет Украины. В то же время посол намекнул, что Япония не будет вводить санкции против Москвы.

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Также непонятно, какую позицию займет Южная Корея в случае эскалации. Так как Сеул старается поддерживать и хорошие отношения с Москвой, и союзнические с Вашингтоном.

Индия тоже не обеспокоена ситуацией. Потому что в декабре 2021 года она объявила о расширении оборонных связей с Россией. Бразилия тоже улучшает отношения с Кремлем, поэтому непонятно, займет ли она сторону США в отношении Украины.

Дискуссии США с такими странами, как Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ, относительно Украины касаются того, могут ли они помочь Европе в случае сокращения поставок российского газа в ЕС,
– говорится в сообщении.

Заметим, официально власти США отказываются говорить, с какими странами происходят подобные дискуссии. Белый дом ссылается на чувствительность вопроса и возможность повлиять на рынки, если обнародуют информацию.

Нападение России на Украину станет негативным примером для других

Сенатор Крис Мерфи считает, что в случае, если Россия захватит Украину и при этом столкнется с небольшим сопротивлением в мире, это может стать примером для других.

Крупным странам, как Индия и Бразилия, нужно понимать потенциальные последствия. Особенно Индии надо учитывать, что ее проблемы с Китаем могут стать острее, если России все сойдет с рук,
– объяснил политик.

В то же время он скептически относится к тому, что США удастся достичь дипломатического успеха с этой задачей. Однако России необходимо разъяснить цену ее враждебных действий против Украины.

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