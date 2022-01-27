В Белом доме убеждены, что нападение на Украину будет иметь глобальные последствия. Об этом американское издание сообщило со ссылкой на собственные источники в Государственном департаменте.

К теме Оптимизма нет, – министр обороны Британии о шансах сдержать Путина

С какими странами США обсуждали Украину

Кувейтом,

Саудовской Аравией,

ОАЭ,

Бразилией,

Индией,

Японией,

Южной Кореей

На тему Украины и России Администрация Байдена провела сотни консультаций с государствами. К ним привлекали:

министра обороны Ллойда Остина,

советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана,

первую заместительницу госсекретаря США Венди Шерман,

заместительницу госсекретаря Викторию Нуланд,

директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Однако такая дипломатическая работа, по данным издания, никак не повлияла на планы Кремля. Так как Германия, несмотря на угрозу войны, принимает во внимание экономические связи с Россией, а президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что Евросоюзу следует начать собственный диалог с Москвой.

Поддержат ли государства Украину

На прошлой неделе Байден обсуждал ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Японии Кисидой Фумио. Посол Японии в США сказал изданию, что Токио призывает Россию уважать суверенитет Украины. В то же время посол намекнул, что Япония не будет вводить санкции против Москвы.

Читайте также Встанем стеной на защиту Харькова, – Игорь Терехов о вероятном военном нападении России

Также непонятно, какую позицию займет Южная Корея в случае эскалации. Так как Сеул старается поддерживать и хорошие отношения с Москвой, и союзнические с Вашингтоном.

Индия тоже не обеспокоена ситуацией. Потому что в декабре 2021 года она объявила о расширении оборонных связей с Россией. Бразилия тоже улучшает отношения с Кремлем, поэтому непонятно, займет ли она сторону США в отношении Украины.

Дискуссии США с такими странами, как Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ, относительно Украины касаются того, могут ли они помочь Европе в случае сокращения поставок российского газа в ЕС,

– говорится в сообщении.

Заметим, официально власти США отказываются говорить, с какими странами происходят подобные дискуссии. Белый дом ссылается на чувствительность вопроса и возможность повлиять на рынки, если обнародуют информацию.

Нападение России на Украину станет негативным примером для других

Сенатор Крис Мерфи считает, что в случае, если Россия захватит Украину и при этом столкнется с небольшим сопротивлением в мире, это может стать примером для других.

Крупным странам, как Индия и Бразилия, нужно понимать потенциальные последствия. Особенно Индии надо учитывать, что ее проблемы с Китаем могут стать острее, если России все сойдет с рук,

– объяснил политик.

В то же время он скептически относится к тому, что США удастся достичь дипломатического успеха с этой задачей. Однако России необходимо разъяснить цену ее враждебных действий против Украины.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Это может вас заинтересовать – Путин хочет быть в центре внимания: видео