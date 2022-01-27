У Білому домі переконані, що напад на Україну матиме глобальні наслідки. Про це американське видання повідомило із посиланням на власні джерела у Державному департаменті.

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З якими країнами США обговорювали Україну

Кувейтом,

Саудівською Аравією,

ОАЕ,

Бразилією,

Індією,

Японією,

Південною Кореєю

На тему України та Росії Адміністрація Байдена провела сотні консультацій з державами. До них залучали:

міністра оборони Ллойда Остіна,

радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана,

першу заступницю держсекретаря США Венді Шерман,

заступницю держсекретаря Вікторію Нуланд,

директора ЦРУ Вільяма Бернса.

Однак така дипломатична робота, за даними видання, ніяк не вплинула на плани Кремля. Адже Німеччина, попри загрозу війни, бере до уваги економічні зв'язки з Росією, а президент Франції Емманюель Макрон каже, що Євросоюзу слід розпочати власний діалог із Москвою.

Чи підтримають держави Україну

Минулого тижня Байден обговорював ситуацію навколо України з прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо. Посол Японії в США сказав виданню, що Токіо закликає Росію поважати суверенітет України. Водночас посол натякнув, що Японія не буде вводити санкції проти Москви.

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Також незрозуміло, яку позицію займе Південна Корея у разі ескалації. Адже Сеул намагається підтримувати і добрі стосунки з Москвою, і союзницькі із Вашингтоном.

Індія теж не стурбована ситуацією. Адже у грудні 2021 року вона оголосила про розширення оборонних зв'язків з Росією. Бразилія також покращує відносини з Кремлем, тому незрозуміло, чи займе вона сторону США щодо України.

Дискусії США з такими країнами, як Кувейт, Саудівська Аравія та ОАЕ, щодо України стосуються того, чи можуть вони допомогти Європі у разі скорочення постачань російського газу в ЄС,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, офіційно влада США відмовляється говорити, з якими країнами відбуваються подібні дискусії. Білий дім посилається на чутливість питання та можливість вплинути на ринки, якщо інформацію оприлюднять.

Напад Росії на Україну стане негативним прикладом для інших

Сенатор Кріс Мерфі вважає, що у разі, якщо Росія захопить Україну і при цьому зіткнеться з невеликим опором у світі, то це може стати прикладом для інших.

Великим країнам, як Індія та Бразилія, треба розуміти потенційні наслідки. Особливо Індії треба зважати, що її проблеми з Китаєм можуть стати гострішими, якщо Росії зійде все з рук,

– пояснив політик.

Водночас він скептично ставиться до того, що США вдасться досягти дипломатичного успіху з цим завданням. Однак Росії треба роз'яснити ціну її ворожих дій проти України.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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