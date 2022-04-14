США, вероятно, определят действия России фактом геноцида в Украине, – Нуланд

Зверства россиян в Киевской области и других оккупированных территориях шокировали весь мир. Оккупанты устроили геноцид украинцев и совершили ужасные преступления против человечности.

Украина вместе с международными партнерами фиксирует все преступления, совершенные россиянами в Украине. Их зверства в Киевской области и оккупированных территориях претендуют на то, чтобы их признали геноцидом украинцев.

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США могут признать преступления России геноцидом

Заместительница Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заверила, что когда Джо Байден говорил о геноциде украинцев – это было от души, а когда будут собраны все необходимые доказательства, Соединенные Штаты будут готовы признать геноцид на официальном уровне.

То, что происходит на земле, не случайно. Это намеренное решение России уничтожить Украину и ее мирное население,

– заявила Нуланд.

Она добавила, что процесс сбора улик требует времени, но это необходимо для процедуры официального признания геноцида.

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