Издание отмечает, что после полномасштабного вторжения России в Украину США приостановили депортацию граждан государства-агрессора. Однако недавно приехавшего россиянина, который убегал от мобилизации, депортировали обратно.

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США депортируют россиян

Иммиграционная и таможенная служба США на этой неделе заявила, что по прежнему привержена соблюдению иммиграционных законов гуманно, эффективно и профессионально. Кроме того, отметили, что депортируют, в частности, в Россию, в соответствии с руководящими принципами высылки из Соединенных Штатов.

Когда именно возобновились депортации в государство-агрессор, неизвестно. Издание отмечает, что Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

Адвокат из Техаса Дженнифер Скарборо рассказала The Guardian, что среди ее клиентов четверо россиян, попросивших убежища в США из-за страха быть мобилизованными. Сотрудники иммиграционной службы сообщили ей, что одного из мужчин депортировали в выходные. Адвокат не сомневается, что его отправили в Россию. Еще два других клиента уже получили приказ о принудительном выдворении и могут быть депортированы в ближайшее время.

По словам Скарборо, сотрудники иммиграционной службы решили, что страх перед призывом в армию не отвечает критериям определения "достоверного страха", и каждый из них подал апелляцию к иммиграционному судье, согласившемуся с тем, что они не отвечают этим критериям.

Иммиграционная служба в комментарии Guardian отметила: "Иммиграционное законодательство США позволяет лицам, не являющимся гражданами страны, требовать освобождения от депортации, включая производство, связанное со страхом. Однако, после того, как все надлежащие судебные процедуры и апелляции были исчерпаны, и неграждане остаются подлежать окончательному распоряжению иммиграционного судьи о выдворении, офицеры могут совершить выдворение".

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Оккупанты планируют массовую депортацию в Запорожской области

Российские захватчики хотят провести массовую депортацию жителей временно оккупированных территорий. Говорят, что людей будут вывозить якобы во временно оккупированный Крым.

Захватчики открыто заявили, что будут депортировать государственные учреждения, больницы, детские и социальные организации, школы и так далее. Местных жителей призывают брать с собой даже еду и воду. Враг хочет, чтобы люди взяли по 50 килограммов вещей на каждого члена семьи.