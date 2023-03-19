Видання зазначає, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США призупинили депортацію громадян держави-агресорки. Однак, нещодавно росіянина, який приїхав, втікаючи від мобілізації, депортували назад.

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США депортують росіян

Імміграційна та митна служба США цього тижня заявила, що як і раніше віддана дотриманню імміграційних законів гуманно, ефективно та професійно. Окрім того, зазначили, що депортують, зокрема, в Росію, відповідно до керівних принципів висилки зі Сполучених Штатів.

Коли саме поновилися депортації до держави-агресорки, достеменно невідомо. Видання зазначає, що Білий дім не відповів на запит щодо коментаря.

Адвокат з Техасу Дженніфер Скарборо розповіла The Guardian, що серед її клієнтів четверо росіян, які попросили притулку в США через страх бути мобілізованими. Співробітники імміграційної служби повідомили їй, що одного з чоловіків депортували на вихідних. Адвокат не сумнівається, що його відправили до Росії. Ще двоє інших клієнтів вже отримали наказ про примусове видворення та можуть бути депортовані найближчим часом.

За словами Скарборо, співробітники імміграційної служби вирішили, що страх перед призовом до армії не відповідає критеріям визначення "достовірного страху", і кожен з них подав апеляцію до імміграційного судді, який погодився з тим, що вони не відповідають цим критеріям.

Імміграційна служба у коментарі Guardian зазначила: "Імміграційне законодавство США дозволяє особам, які не є громадянами країни, вимагати звільнення від депортації, включно з провадженням, пов'язаним із страхом. Однак, після того, як усі належні судові процедури та апеляції були вичерпані, і негромадяни залишаються підлягати остаточному розпорядженню імміграційного судді про видворення, офіцери можуть здійснити видворення".

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Окупанти планують масову депортацію на Запоріжжі

Російські загарбники хочуть провести масову депортацію жителів тимчасово окупованих територій. Кажуть, що людей вивозитимуть нібито до тимчасово окупованого Криму.

Загарбники відкрито заявили, що депортуватимуть державні заклади, лікарні, дитячі та соціальні організації, школи тощо. Місцевих жителів закликають брати з собою навіть їжу та воду. Загалом ворог хоче, аби люди взяли по 50 кілограмів речей на кожного члена сім'ї.