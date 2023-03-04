Окупанти заявили, що людей вивозитимуть до тимчасово окупованого Криму, інформує 24 канал. Водночас, зважаючи, що все, що кажуть росіяни – це брехня, куди депортують українців, – невідомо.

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Загарбники відкрито заявили, що депортуватимуть державні заклади, лікарні, дитячі та соціальні організації, школи тощо.

Місцевих жителів закликають брати з собою навіть їжу та воду. Загалом ворог хоче, аби люди взяли по 50 кілограмів речей на кожного члена сім'ї. Ймовірно, загарбники сподіваються, що ще й там їм вдасться щось вкрасти.

Окрім того, коли люди залишать свої оселі, окупанти зможуть їх пограбувати. За попередніми даними, Росія хоче депортувати 30 – 40 тисяч жителів Запорізької області.

Такі дії окупантів свідчать: ворог розуміє, що не має на захоплених територіях жодних шансів. Все, що "світить" загарбникам в Україні – полон або пакет.

Зауважте! Країна-терористка активно депортує дітей з тимчасово окупованих територій України. Лише за офіційними даними загарбники вивезли понад 16 тисяч дітей. Реальна цифра може бути набагато більшою. Наразі повернути вдалося лише менше як 2% депортованих дітей.