В США во время военных учений взорвали фрегат: впечатляющее видео

США провели масштабные военные учения Large Scale Exercise 2021 в Тихом океане. Во время них взорвали списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry.

Что известно об учениях США

Тренировки проходили возле Гавайских островов. К ним привлекли водный транспорт и авиацию.

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Военные осуществляли скоординированные, многоплатформенные морские удары большой дальности по выведенному из эксплуатации фрегату с управляемыми ракетами,

– говорится в сообщении.

После этого во фрегат запустили торпеду. Вследствие этого он раскололся на 2 части и утонул.

Смотрите видео с учений США в Тихом океане: