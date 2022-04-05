США все же испытали гиперзвуковую ракету, но замолчали об этом из-за России, – СМИ

Соединенные Штаты все же провели испытания гиперзвуковой ракеты в середине марта. Однако не освещали этого, чтобы не спровоцировать эскалацию с Россией.

С новостью, как сообщают СМИ со ссылкой на представителя Минобороны, подождали 2 недели. Ведь во время испытания была подготовка визита президента Джо Байдена в Польшу.

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Ракета HAWC была запущена с бомбардировщика

Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) была запущена с бомбардировщика B-52 у западного побережья США во время первого успешного испытания версии системы Lockheed Martin.

Испытание состоялось после использования Россией гиперзвуковой ракеты

Отметим, что американцы провели испытания всего через несколько дней после заявления минобороны России. Государство-агрессор заявило, что использовало такую ракету против Украины. Речь идет о "Кинжале", которым якобы уничтожили склад боеприпасов на Ивано-Франковщине.

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