США введут санкции против НДС, подразделений ВС России и гауляйтеров за войну в Украине

Соединенные Штаты Америки введут новые санкции против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. В частности, они будут касаться частных военных компаний, российских военных подразделений, а также "министров" и "мэров" оккупированных городов.

В ведомстве отметили, что введут санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека, включая военные преступления, спекуляцию и нелегитимную коллаборационную власть.

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Санкции против военных и ПВК

Лидеры G7 решат ввести санкции против тех, кто ответственен за нарушение прав человека, включая военные преступления, совершение нелегитимных властей в Украине и причастных к краже украинского зерна или другого незаконного получения прибыли от войны,

– отметили в пресс-службе.

В Белом доме добавили, что Министерство финансов США и Государственный департамент США также введут санкции против действующих в Украине частных военных компаний, российских военных подразделений, причастных к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права в Украине, а также должностных лиц России, которые на оккупированных территориях принимают участие в управлении.

Кроме того, США наложат визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц в связи с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

О каких еще санкциях против России договорились лидеры G7

В Белом доме отметили, что лидеры G7 полны решимости ограничить доходы России, в том числе от золота, второго по величине экспорта России после энергоносителей. Соединенные Штаты предпримут несколько ключевых действий по выполнению этих обязательств.

Министерство финансов США примет решение о запрете импорта золота в США, что будет препятствовать участию России на официальном рынке золота. Лидеры G7 также примут на себя обязательство продолжать целенаправленные усилия против государств, помогающих России уклоняться от санкций.

Министерство торговли США введет первые ограничения против компаний, помогающих России, их добавят в санкционный список. Это запретит этим компаниям покупать товары и технологии американского происхождения, такие как полупроводники.

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