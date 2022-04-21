США ввели дополнительные санкции против российского пропагандистского канала "Царьград"

Под дополнительные американские санкции попал российский канал "Царьград", владельцем которого является Константин Малофеев. Бизнесмен из государства-агрессора уже был в санкционном перечне раньше.

Как сообщили в украинском Нацсовете по телевидению и радиовещанию, 20 апреля Вашингтон расширил санкционный список. В список попало еще большее количество физических лиц и компаний.

На тему Холодильник победит, – Подоляк считает, что россияне не захотят жить на уровне ХV века

В новом списке – еще 29 физических и 40 юридических лиц

В новом списке – 29 физических и 40 юридических лиц. В их числе и канал "Царьград". Задело и другие структуры предпринимателя, ввели карательные ограничения и против его сына.

В США объяснили, почему Малофеев попал в список "на бис". Мол, в этот перечень попали те, кто уже пытался уйти от введенных ранее санкций.

Кто еще попал в список

Кроме "Царьграда" новые санкции ввели против оператора услуг новой платежной системы Hello, зарегистрированной в России – "Транскапиталбанк", а также лиц, связанных с Центробанком и банком "Открытие".

Советуем посмотреть: из-за санкций россияне останутся без качественной техники