Як повідомили в українській Нацраді з телебачення та радіомовленні, 20 квітня Вашингтон розширив санкційний перелік. У список потрапили ще більше фізичних осіб та компаній.

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У новому списку – ще 29 фізичних та 40 юридичних осіб

У новому списку – 29 фізичних та 40 юридичних осіб. Серед них і канал "Царьград". Зачепило і інші структури підприємця, запровадили каральні обмеження і проти його сина.

У США пояснили, чому Малофєєв потрапив у список "на біс". Мовляв, у цей перелік потрапили ті, хто вже намагався уникнути від введених раніше санкцій.

Хто ще потрапив у список

Окрім "Царьграду", нові санкції ввели проти оператора послуг нової платіжної системи Hello, зареєстрованої у Росії – "Транскапіталбанк", а також осіб, пов'язаних з Центробанком і банком "Открытие".

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