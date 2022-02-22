США ввели санкции против суверенного долга России

Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ввели новые мощные санкции против России. По его словам, ограничения тесно скоординированы с союзниками и партнерами.

Президент США отметил, что в список попали два российских банка, они полностью заблокированы. Об этом он сообщил на брифинге в среду, 22 февраля, информирует 24 канал.

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Введены санкции против суверенного долга России. Это значит, что Россия не сможет заимствовать на международных рынках, не сможет торговать новыми гособлигациями на рынках.

– сказал Джо Байден.

Глава Штатов добавил, что с 23 февраля начинаются действовать ограничения против российских элит и их семей. Они ведь "участвуют в коррупционной политике и должны страдать также".

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