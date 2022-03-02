США ввели новые санкции против России: под удар попали отрасли нефти и газа

Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции против России из-за военного вторжения на территорию Украины.

На этот раз США ограничивают экспорт оборудования для добычи нефти и газа в Российскую Федерацию.

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США ввели новые санкции против России

Таким образом, экспортный контроль нацелен на нефтеперерабатывающую отрасль, являющуюся ключевым источником дохода на развитие российской армии.

Из-за экспортного контроля оборудования для добычи нефти и газа Министерство торговли введет ограничения на экспорт технологий, которые поддержат нефтеперерабатывающие мощности России в долгосрочной перспективе,

– информирует сайт Белого дома.

В этом заявлении также подчеркнули, что ни США, ни их союзники и партнеры не имеют стратегического интереса в сокращении глобальной поставки энергоресурсов. Именно поэтому поступления от них не подпадают под их финансовые санкции.

В то же время, страны Запада заинтересованы в снижении статуса Российской Федерации как ведущего поставщика энергии. Речь идет о долгосрочной перспективе. Эти действия будут способствовать достижению этой цели и защитить американских потребителей.

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