Он поблагодарил Штаты за этот шаг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский призвал партнеров наложить санкции на Иванишвили

Зеленский отметил, что сейчас Иванишвили – фактический правитель в Тбилиси, который делает все, чтобы сдать Грузию под контроль Путина.

"Благодарен Соединенным Штатам за сильный шаг в поддержку грузинского народа и всего нашего региона – санкции против Бидзины Иванишвили... Потеря любой страны в нашем регионе, разрушение демократии для одного народа и распространение преступного российского влияния создают опасность для всего региона, для всех народов", – написал украинский президент

Он сообщил, что Украина уже применила полный комплект санкций против Иванишвили и его приспешников. Также Зеленский призвал всех партнеров, которые "ценят нормальную жизнь и свободу народов", также наложить ограничения на олигарха, чтобы тот "осознал, какова цена за уничтожение независимости своей страны и унижение грузинского народа".

Верим, что никакие мафиози не смогут украсть мечту грузинского народа о свободной жизни в семье свободных народов, в европейском сообществе,

– добавил президент Украины.

Напомним, что Бидзина Иванишвили покинул политику в 2021 году, но поговаривали, что он продолжал управлять Грузией "из-за кулис" и ему были подчинены все министры и государственные институты.

На политическую арену Иванишвили вернулся в 2024 году. Его назначили почетным президентом "Грузинской мечты".

Штаты давили на новоизбранную власть Грузии из-за принятия пророссийских законов и жестоких разгонов антиправительственных протестов. В конце концов, впоследствии ввели санкции.

К слову, издание "Эхо Кавказа" сообщало, что нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе цинично отреагировал на это. Он заявил, что якобы для Бидзины Иванишвили эти ограничения ничего не меняют и являются "наградой за защиту интересов" Грузии.