США ввели санкции против иранской компании, которая могла перевозить беспилотники в россию

США ввели новые санкции против Ирана. Под ограничения попала компания, которая могла продавать беспилотники россии.

Детали об американских санкциях

Ограничения касаются четырех компаний и одного физического лица из Ирана. Об этом в министерстве финансов США заявили 8 марта.

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Одна из этих компаний – Safiran Airport Service – попала под санкции из-за сделок с россией. В ведомстве не указали деталей, но очевидно говорится о поставках беспилотников.

Что известно об иранских беспилотниках для россии

11 июля советник по нацбезопасности США Джейк Салливан сообщил, что у Белого дома есть информация о том, что Иран может поставить россии ударные беспилотники. Мол, российских военных вскоре будут учить ими пользоваться.

Специалисты американского Института изучения считают, что иранские дроны могут значительно усилить воздушную разведку россии и изменить ситуацию по точности атак. 26 августа американские СМИ сообщили, что кремль, вероятно, уже использует беспилотники на войне против Украины.

В то же время спикер владимира путина дмитрий песков убеждает, что москва не покупала никакие беспилотники у Ирана. Это, мол, западные СМИ занимаются "вбросами". При этом марионетка агрессора подчеркнул, что отношения россии с Ираном "динамически развиваются".

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