США вводят санкции против кадырова, его семьи и более 70 россиян и компаний

Соединенные Штаты Америки объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц из россии. Под санкции попал прихвостень путина рамзан кадыров и его семья.

В четверг, 15 сентября, Минфин США объявил санкции против более 40 россиян и 30 российских структур. Кроме кадырова с семьей, санкции коснулись омбудсмена по правам детей, чиновников в оккупированном Крыму и воюющих на стороне россии российских неонацистов.

Кстати, США предостерегают: россия усилит скрытое политическое влияние для подрыва санкций.

Под санкциями омбудсмены и неонацисты

Мария Львова-Белова, уполномоченная президента по правам человека, оказалась под санкциями за реализацию политики принудительного вывоза в россию тысяч украинских детей и их усыновление и предоставление российского гражданства.

На так называемого лидера Чечни рамзана кадырова и членов его семьи наложили санкции из-за роли во время российского вторжения в Украину.

Санкции налагаются на трех жен кадырова, трех взрослых дочерей и двоюродного брата ибрагимова турпала-али, занимавшего в Чечне много важных должностей. Его считают причастным к произвольным казням.

Под санкции попала также компания Firdaws – чеченский бренд одежды, принадлежащий айшат кадыровой.

В санкционный список попали Алексей Михалков и Ян Петровский, которые являются лидерами неонацистской паралимилитарной группировки "Русич". Оба участвуют в войне против Украины.

США ввели санкции против полудесятка назначенных россией прокуроров и судей в оккупированном Крыму и одного сотрудника ФСБ.

Добавим, что в Евросоюзе также идет подготовка над 8 пакетом санкций против россии. В частности, в конце июня сообщалось, что страны Балтии внесли предложения по 8 пакетам санкций.

Сообщается, что 8 пакет санкций может включать в себя энергетику, торговлю, ограничение на систему SWIFT и еще больше персональных санкций против физических и юридических лиц.

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