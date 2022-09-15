США вводят санкции против кадырова, его семьи и более 70 россиян и компаний
Источник:Министерство финансов США
Соединенные Штаты Америки объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц из россии. Под санкции попал прихвостень путина рамзан кадыров и его семья.
В четверг, 15 сентября, Минфин США объявил санкции против более 40 россиян и 30 российских структур. Кроме кадырова с семьей, санкции коснулись омбудсмена по правам детей, чиновников в оккупированном Крыму и воюющих на стороне россии российских неонацистов.
Кстати, США предостерегают: россия усилит скрытое политическое влияние для подрыва санкций.
Под санкциями омбудсмены и неонацисты
Мария Львова-Белова, уполномоченная президента по правам человека, оказалась под санкциями за реализацию политики принудительного вывоза в россию тысяч украинских детей и их усыновление и предоставление российского гражданства.
На так называемого лидера Чечни рамзана кадырова и членов его семьи наложили санкции из-за роли во время российского вторжения в Украину.
Санкции налагаются на трех жен кадырова, трех взрослых дочерей и двоюродного брата ибрагимова турпала-али, занимавшего в Чечне много важных должностей. Его считают причастным к произвольным казням.
Под санкции попала также компания Firdaws – чеченский бренд одежды, принадлежащий айшат кадыровой.
В санкционный список попали Алексей Михалков и Ян Петровский, которые являются лидерами неонацистской паралимилитарной группировки "Русич". Оба участвуют в войне против Украины.
США ввели санкции против полудесятка назначенных россией прокуроров и судей в оккупированном Крыму и одного сотрудника ФСБ.
- Добавим, что в Евросоюзе также идет подготовка над 8 пакетом санкций против россии. В частности, в конце июня сообщалось, что страны Балтии внесли предложения по 8 пакетам санкций.
- Сообщается, что 8 пакет санкций может включать в себя энергетику, торговлю, ограничение на систему SWIFT и еще больше персональных санкций против физических и юридических лиц.
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