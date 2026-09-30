Об этом сообщает Reuters.

Что известно о новых санкциях США

Новые санкции касаются физических и юридических лиц, в частности тех, которые базируются в России, Китае, Гонконге и Пакистане. Они помогали Ирану закупать оружие и комплектующие.

Санкции, объявленные Министерством финансов и Государственным департаментом, являются частью усилий администрации Трампа, направленных на экономическую изоляцию Ирана и принуждение его к переговорам о прекращении войны, начавшейся после удара США и Израиля по Ирану 28 февраля, – заявили в Министерстве финансов.

Министерство финансов не будет терпеть никакой поддержки этого режима и будет продолжать выявлять, разоблачать и изолировать тех, кто содействует деятельности Ирана,

– заявил министр финансов Скотт Бессент.

В Минфине США отметили, что санкции направлены на подрыв способности Тегерана возобновить свои программы вооружения, а также на увеличение затрат для тех, кто поддерживал усилия страны по закупке оружия.

Среди тех, на кого распространяются объявленные во вторник санкции:

Сейед Асгар Ализаде Табатабаи, представитель Министерства обороны и Агентства по логистике вооруженных сил Ирана, базирующийся в Пекине, который, по данным Министерства финансов США, координировал закупку готовых систем вооружения и компонентов двойного назначения в Китае от имени Ирана.

Иранская компания Kavoshcom Asia R and D Group, которая, по данным Министерства финансов, закупала электронику, в частности разъемы, для компании Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

Компания EC ⁠Mojo Technology Co Limited, базирующаяся в Гонконге, что, по данным Министерства финансов, поставляла электронные компоненты для поддержки закупочной деятельности Kavoshcom, а также представитель EC Mojo в Китае Ли Фэн.

Васим Паша Таджаммал, базирующийся в Пакистане, занимающий должность председателя Cavalier Group – частной оборонной компании с филиалами в Пакистане и за рубежом.

Акционерное общество "Экспериментальное конструкторское бюро имени А.С. Яковлева" – российский производитель самолетов.

ООО "MG-Flot" – российская судоходная компания, суда которой перевозят вооружение для Минобороны России.

Saha Airlines – иранская авиакомпания, связанная с военно-воздушными силами страны.

Бретт Эриксон, управляющий директор Obsidian Risk Advisors, отметил, что новые санкции вряд ли существенно помешают Ирану запускать ракеты и беспилотники в районе Ормузского пролива.

"Это шаг для создания соответствующего имиджа: администрация Трампа хочет заявить, что "наносит по ним сокрушительный удар", тогда как на самом деле мы лишь тыкаем в них зубочисткой", – сказал он.

К слову, издание The Atlantic сообщило, что Трамп поддержал план обмена политзаключенных на ослабление санкций против России.

План предусматривает принцип взаимных уступок, характерный для времен холодной войны: Кремль освобождает определенное количество политзаключенных, а США в ответ ослабляют санкции против российской экономики.