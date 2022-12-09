Ответ за "мопеды": США вводят санкции против воздушно-космических сил России

В США решили ввести санкции против воздушно-космических сил России и нескольких учреждений страны-агрессора. Причиной стала незаконная покупка иранских дронов-камикадзе, которые Россия использует против Украины.

Об этом сообщил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета безопасности Белого дома Джон Кирби. В Вашингтоне не исключают и введения дополнительных санкций против Ирана.

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Кто попал под санкции

США ввели санкции против воздушно-космических сил России как бенефициара соглашения с Ираном о поставках дронов-камикадзе. Также под санкции попал 924-й российский государственный центр беспилотной авиации, отправлявший свой персонал в Иран с целью обучения на иранских дронах.

Сегодня мы объявляем о введении санкций против трех российских учреждений, находившихся в авангарде процесса приобретения и применения иранских беспилотников,

– заявил Кирби.

Также координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза администрации Байдена отметил, что Вашингтон изучает для введения экспортных ограничений против Ирана, чтобы прекратить доступ соответствующих технологий в эту страну.

День санкций в США

9 декабря США ввели санкции не только против воздушно-космических сил России, но и против ряда россиян. В частности, в санкционные списки попали:

сотрудники администрации российского диктатора Олег Нестеров и Евгений Ким;

россиянка Марина Середа, которая сотрудничала с фейковым "МВД" "ДНР" и помогала руководить фильтрационными лагерями на оккупированных территориях Донецкой области;

россияне Людмила Зайцева и Очур-Суге Монгуш, причастные к нарушениям прав человека в Украине;

Центральная избирательная комиссия РФ, ее глава Элла Памфилова и еще 14 членов – за организацию фейковых "референдумов" на захваченных украинских территориях.

Госдеп ввел санкции против коррупционеров из 5 стран, среди которых одиозный судья Окружного административного суда Киева Павел Вовк. Все имущество и интересы собственности физических или юридических лиц, находящихся в юрисдикции США и связанные с Вовком, заблокированы. Судье и ближайшим родственникам запрещен въезд на территорию страны.