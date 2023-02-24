США вводят санкции против 200 человек, поддерживающих агрессию России

Штаты 24 февраля вводят санкции против 200 человек и компаний, поддерживающих российскую агрессию против Украины. Это финансовые учреждения и субъекты, связанные с оборонкой.

Речь идет о 200 физических и юридических лицах. В частности, это россияне и представители третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, поддерживающие военные усилия страны-агрессора.

Кстати США объявили о новом пакете военной помощи на 2 миллиарда долларов

Против кого вводят санкции

Ограничения будут наложены на дюжину российских финансовых учреждений вместе с союзниками и партнерами, а также на российских должностных лиц и доверенных лиц, незаконно работающих в Украине. Точные фамилии и названия пока не озвучивают.

Кроме того, санкции будут наложены на дополнительные субъекты, связанные с российской оборонно-технологической промышленностью. В частности, на тех, кто ответственен за пополнение санкционных продуктов либо уклонение России от санкций.

Также Штаты расширяют свои санкции в отношении металлургического и горнодобывающего секторов России, чтобы минимизировать нарушение рынка.

Новый пакет помощи от США

США в годовщину российского вторжения объявили большой пакет военной помощи Украине. Его сумма составляет 2 миллиарда долларов. В частности, туда войдут:

дополнительные боеприпасы к системам HIMARS;

дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров;

боеприпасы для реактивных систем с лазерной наводкой;

дроны CyberLux K8 UAS, Switchblade 600 UAS, Altius-600 UAS, Jump 20 UAS.

В целом, помощь направлена на поддержку украинских войск и противовоздушной обороны.