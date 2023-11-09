Об этом во время брифинга 8 ноября заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что в целом Соединенные Штаты выделили на нужды Украины помощи более чем на 60 миллиардов долларов.

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Сколько средств осталось у Пентагона

Из всех средств, которые были предоставлены Украине с начала войны, а это более 60 миллиардов долларов, и это не только помощь для обеспечения безопасности, но и экономическая, финансовая, гуманитарная, мы использовали 96%. Свыше 90% средств на пополнение помощи уже израсходовано,

– отметил Кирби.

Он добавил, что у Пентагона осталось около 1,1 миллиарда долларов. Это средства "на пополнение".

"С приближением зимы нужно, чтобы этот дополнительный запрос (запрос Байдена на дополнительное финансирование – 24 Канал) был одобрен", – подчеркнул он.

Обратим внимание! Джо Байден раньше сделал запрос на выделение более 105 миллиардов оборонной помощи. Из этой суммы 61,4 миллиарда долларов должны пойти на помощь Украине, а 14,3 – Израилю.

В то же время Джон Кирби отметил, что Соединенные Штаты "совершенно уверены", что украинцы смогут вернуть территорию своей страны.

Я думаю, что их недооценивали с начала этого конфликта, они – сильные и храбрые, у них хороший контроль, и нет никаких сомнений в том, что они будут продолжать добиваться успеха,

– подытожил Кирби.

Отметим, что, общаясь с журналистами Владимир Зеленский отметил, что Украина попытается добиться положительных результатов на фронте до конца этого года. Он также отметил, что у нашего государства есть план.

В то же время намекнул на ускорение помощи

У нас есть план. У нас есть очень конкретные города, очень (конкретные – 24 Канал) направления, куда мы идем. Я не могу поделиться всеми деталями, но мы делаем медленные шаги вперед на Юге, а также шаги на Востоке,

– отметил он.

Глава государства отметил, что Украина будет пытаться достичь положительных результатов на поле боя до конца этого года. Он добавил, что мы одержим победу в войне, хотя и есть трудности на фронте.

Президент, по словам журналистов, дал понять, что Киев глубоко благодарен Западу за оказание военной помощи. Без нее наше государство не смогло бы добиться результатов на фронте. В то же время он отметил, что решение о предоставлении поддержки "иногда принимают немного медленно".