Про це під час брифінгу 8 листопада заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він зазначив, що загалом Сполучені Штати виділили на потреби України допомоги на понад 60 мільярдів доларів.

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Скільки коштів залишилося у Пентагону

З усіх коштів, які були надані Україні з початку війни, а це понад 60 мільярдів доларів, і це не лише безпекова допомога, а й економічна, фінансова, гуманітарна, ми використали 96%. Понад 90% коштів на поповнення безпекової допомоги вже витрачено,

– зазначив Кірбі.

Він додав, що у Пентагону залишилося близько 1,1 мільярда доларів. Це кошти "на поповнення".

"З наближенням зими потрібно, щоб цей додатковий запит (запит Байдена на додаткове фінансування – 24 Канал) був схвалений", – наголосив він.

Звернімо увагу! Джо Байден раніше зробив запит на виділення понад 105 мільярдів оборонної допомоги. З цієї суми 61,4 мільярда доларів мають піти на допомогу Україні, а 14,3 – Ізраїлю.

Водночас Джон Кірбі зазначив, що Сполучені Штати "абсолютно впевнені", що українці зможуть повернути територію своєї країни.

Я думаю, що їх недооцінювали з початку цього конфлікту, вони – сильні та хоробрі, у них хороший контроль, і немає жодних сумнівів у тому, що вони продовжуватимуть досягати успіху,

– підбив підсумок Кірбі.

Зауважимо, що спілкуючись з журналістами Володимир Зеленський зазначив, що Україна спробує досягти позитивних результатів на фронті до кінця цього року. Він також зазначив, що наша держава має план.

Водночас натякнув на пришвидшенні допомоги

У нас є план. У нас є дуже конкретні міста, дуже (конкретні – 24 Канал) напрямки, куди ми йдемо. Я не можу поділитися всіма деталями, але ми робимо повільні кроки вперед на Півдні, а також кроки на Сході,

– зазначив він.

Глава держави зазначив, що Україна намагатиметься досягнути позитивних результатів на полі бою до кінця цього року. Він додав, що ми здобудемо перемогу у війні, хоч і є труднощі на фронті.

Президент, за словами журналістів, дав зрозуміти, що Київ глибоко вдячний Заходу за надання військової допомоги. Без неї наша держава не змогла б досягнути результатів на фронті. Водночас він зазначив, що рішення про надання підтримки "іноді ухвалюють трохи повільно".