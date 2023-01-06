HIMARS, Sea Sparrow и Bradley: США объявили о новом пакете помощи Украине на 3 миллиарда

США продолжают сильно помогать Украине в борьбе с российскими оккупантами. Нашему государству выделили новый пакет помощи в 3 миллиарда долларов.

Белый дом объявил новый пакет помощи 6 января. В него могут войти ракеты Sea Sparrow, которые, вероятно, будут использоваться на зенитно-ракетном комплексе "Бук".

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США предоставит Украине еще один пакет помощи

Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи США для Украины на сумму более 3 миллиардов долларов. В частности, туда войдут:

ракеты Sea Sparrow для противовоздушной обороны,

боевые машины Bradley,

Ракеты Sea Sparrow помогут сдержать российские ракетные удары по украинским городам, которые имеют целью истощить противовоздушную оборону Киева и нанести вред энергетической инфраструктуре страны.

Ожидается, что пакет будет включать в себя боевые машины пехоты Bradley, о которых мы объявили вчера, самоходные гаубицы и другую бронетехнику, реактивные снаряды для GMLRS, ракеты "земля-воздух", а также противотранспортные мины и другие товары из арсеналов Минобороны США,

– отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, также в рамках этого пакета 682 миллиона долларов поступят странам восточного блока НАТО на закупку вооружений. Еще 225 миллионов долларов направят на модернизацию украинской армии.

Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сообщил, что это не ответ на возможную подготовку России к новому нападению на Украину из Беларуси. По его словам, США и наше государство находятся в постоянном контакте.

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, в этот пакет войдут:

HIMARS;

MRAP;

зенитные ракеты Sea Sparrow;

M2 Bradley.

"Также Министерство финансов США в пятницу ввело новые санкции против лиц, связанных с иранским производителем дронов, использованных в войне в Украине, а также против директора ключевой организации, ответственной за надзор за иранскими программами баллистических ракет. Победный год только начинается. Победы всем нам", – подытожил глава ОП.

Байден тоже подтвердил, что Украина получит Bradley

Президент США Джо Байден 4 января подтвердил, что Украина может получить броневики Bradley. Он сказал, что этот вопрос – уже на столе.

Накануне глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов тоже говорил, что Украина должна получить Bradley. Он не назвал точных сроков, но отметил, что ВСУ их очень ждут.