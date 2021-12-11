США выделят 20 миллионов долларов на усиление границы Украины
Украина и США начали проект по усилению безопасности Северного и восточного участков границы Украины. Реализовывать его начнут уже в 2022 году.
Пресс-служба Государственной пограничной службы раскрыла детали. В пятницу, 10 декабря, заместитель Председателя ГПСУ Владимир Никифоренко и представители Посольства США в Украине, а также Международной организации по миграции в Украине находились в Главном центре подготовки личного состава ГПСУ.
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О старте проекта проинформировала Сара Лангенкамп – начальница отдела по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Посольства США в Украине.
Целью проекта является оказание технической помощи пограничникам для:
- повышения эффективности служебной деятельности подразделений;
- эффективного противодействия угрозам национальной безопасности Украины.
Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере 20 млн долларов США,
– подчеркнула Лангенкамп.
В рамках проекта Госпогранслужба может получать:
- беспилотные авиационные системы;
- спецтранспорт;
- средства видеомониторинга;
- экипировку.
Украина получит 150 миллионов долларов
- Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов. Эти деньги – помощь по вакцинации против COVID-19.
- На полученную сумму Украина сможет закупить 16,5 миллиона доз вакцин. Этими дозами смогут вакцинировать около 20% украинцев.
- Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи заявил, что уровень вакцинации в Украине все еще является одним из самых низких в Европе.
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