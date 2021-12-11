США выделят 20 миллионов долларов на усиление границы Украины

Украина и США начали проект по усилению безопасности Северного и восточного участков границы Украины. Реализовывать его начнут уже в 2022 году.

Пресс-служба Государственной пограничной службы раскрыла детали. В пятницу, 10 декабря, заместитель Председателя ГПСУ Владимир Никифоренко и представители Посольства США в Украине, а также Международной организации по миграции в Украине находились в Главном центре подготовки личного состава ГПСУ.

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О старте проекта проинформировала Сара Лангенкамп – начальница отдела по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Посольства США в Украине.

Целью проекта является оказание технической помощи пограничникам для:

повышения эффективности служебной деятельности подразделений;

эффективного противодействия угрозам национальной безопасности Украины.

Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере 20 млн долларов США,

– подчеркнула Лангенкамп.

В рамках проекта Госпогранслужба может получать:

беспилотные авиационные системы;

спецтранспорт;

средства видеомониторинга;

экипировку.

Украина получит 150 миллионов долларов

Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов. Эти деньги – помощь по вакцинации против COVID-19.

На полученную сумму Украина сможет закупить 16,5 миллиона доз вакцин. Этими дозами смогут вакцинировать около 20% украинцев.

Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи заявил, что уровень вакцинации в Украине все еще является одним из самых низких в Европе.

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