Пресслужба Державної прикордонної служби розкрила деталі. У п'ятницю, 10 грудня, заступник Голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко та представники Посольства США в Україні, а також – Міжнародної організації з міграції в Україні перебували в Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ.

Зауважте Українським прикордонникам передали 60 сучасних дронів

Про старт проєкту проінформувала Сара Лангенкамп – начальниця відділу з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Посольства США в Україні.

Метою проєкту є надання технічної допомоги прикордонникам для:

підвищення ефективності службової діяльності підрозділів;

ефективної протидії загрозам національній безпеці України.

Початок реалізації проекту стартує з січня 2022 року, а загальна сума допомоги розглядається у розмірі 20 млн доларів США,

– наголосила Лангенкамп.

У межах проєкту Держприкордонслужба може отримувати:

безпілотні авіаційні системи;

спецтранспорт;

засоби відеомоніторингу;

екіпірування.

Україна отримає 150 мільйонів доларів

Світовий банк виділив Україні 150 мільйонів доларів. Ці гроші – допомога з вакцинації проти COVID-19.

На отриману суму Україна зможе закупити 16,5 мільйона доз вакцин. Цими дозами зможуть вакцинувати близько 20% українців.

Регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі заявив, що рівень вакцинації в Україні все ще є одним із найнижчих в Європі.

Україна посилила кордон з Білоруссю