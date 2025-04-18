Выход из США из переговорного процесса не обязательно значительно ухудшит ситуацию. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Вадим Денисенко, объяснив, почему это может даже сыграть Украине на руку.

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Что для России означает выход США из переговоров

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио после визита во Францию заявил, что если на переговорах по окончанию войны в Украине не достигнут прогресса, США просто выйдут из этого процесса. Впоследствии это подтвердил и сам Дональд Трамп, хотя уточнил, что все же надеется на то, что мирное соглашение удастся заключить, а Владимир Путин больше не будет тянуть время.

Все, что делал Трамп в течение последних двух месяцев, сводилось к одному – сначала прекращение огня, а уже потом уступки для России. Но ни о каких реальных договоренностях Путин не планирует говорить, поэтому Трамп осознал, что больше тянуть время нельзя. Поэтому заявил, что дает еще несколько дней, и если Путин не одумается, то США выходят из переговоров,

– пояснил Вадим Денисенко.

Политолог уточнил, что если США выходят из переговоров – о любых уступках Россия может забыть. По словам Денисенко, это очень весомый момент, на который мало кто обращает внимание.

"Другой важный момент. Судя по всему, военная помощь будет дальше отходить Украине – в том объеме, который был запланирован еще во времена Байдена. Это может стать понятно после того, как подпишут соглашение о недрах", – отметил политолог.

Обратите внимание! Журналисты спросили у Дональда Трампа, будут ли будут ли США оказывать поддержку Украине в дальнейшем. В ответ Трамп заявил, что не хочет этого комментировать, ведь убежден, что все же удастся подписать мирное соглашение.

Итак, можно резюмировать, что в случае, если США дистанцируются от переговорного процесса, ситуация не изменится коренным образом. Скорее все останется так, как и было во времена президентства Байдена.