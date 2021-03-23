Власть города Эванстон в штате Иллинойс первой в США приняла решение выплатить компенсацию людям, семьи которых когда-то пострадали от расовой дискриминации. Говорится о периоде с 1919 до 1969 года.

Деньги для компенсаций выделят из специального фонда. Его создали в 2019 году и финансируют за счет от легализованной продажи каннабиса.

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В течение 10 лет власть Эванстона распределит 10 миллионов долларов среди 75 тысяч человек.

Во время первого этапа планируется выделить 400 тысяч долларов. Их потратят на субсидии для улучшения жилищных условий 16 семей.

В общем претендовать на компенсацию смогут люди афроамериканского происхождения, страдающие от расовой дискриминации в городе с 1919 до 1969 года, или их прямые потомки.

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