Влада міста Еванстон у штаті Іллінойс першою у США ухвалила рішення виплатити компенсацію людям, сім'ї яких колись постраждали від расової дискримінації. Мовиться про період від 1919 до 1969 року.

Гроші для компенсацій виділять зі спеціального фонду. Його створили у 2019 році і фінансують коштом від легалізованого продажу канабісу.

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Упродовж 10 років влада Еванстона розподілить 10 мільйонів доларів серед 75 тисяч людей.

Під час першого етапу планують виділити 400 тисяч доларів. Їх витратять на субсидії для покращення житлових умов 16 сімей.

Загалом претендувати на компенсацію зможуть люди афроамериканського походження, які страждали від расової дискримінації у місті з 1919 до 1969 року, або їхні прямі нащадки.

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