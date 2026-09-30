Вслед за Россией и Беларусью: США вышли из антикоррупционной организации Рады Европы

Администрация Дональда Трампа официально вывела Соединенные Штаты из Группы государств по борьбе с коррупцией Рады Европы, известной как GRECO. Таким образом, США стали третьей страной в истории, покинувшей эту организацию, после России и Беларуси.

Как сообщает информационное агентство AP, Вашингтон официально уведомил штаб-квартиру Рады Европы в Страсбурге о прекращении своего участия в антикоррупционном объединении.

Что известно о решении США выйти из организации?

Государственный департамент США подтвердил этот шаг, заявив, что ежегодные финансовые взносы в структуру не дают ощутимых результатов для национальной безопасности страны. "Эпоха выписывания чеков в пользу международных бюрократических структур закончилась", – отметили в американском ведомстве.

Вместо этого Вашингтон намерен сосредоточиться на прямых и более эффективных инструментах борьбы с коррупцией. Среди приоритетов называют введение визовых ограничений, персональных санкций и оказание целевой помощи в расследовании преступлений, угрожающих безопасности США.

Со своей стороны, Рада Европы подчеркнула важный вклад американских специалистов в развитие методов предотвращения коррупции в прошлом. Представители организации отметили, что GRECO остается открытой для возобновления сотрудничества с США в будущем в целях защиты верховенства права.

Сворачивание участия в международных организациях

Решение о выходе из GRECO было объявлено всего через неделю после другого резонансного шага Вашингтона. Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила, что США отказались пригласить ее представителей для наблюдения за ноябрьскими выборами в Конгресс.

Напомним, ранее мы писали, что при руководстве Дональда Трампа Белый дом начал последовательный выход из международных и многосторонних структур. В январе 2026 года США прекратили участие и финансирование в 31 организации системы ООН и еще 35 партнерских объединениях.

Также на нашем сайте сообщалось об окончательном "выход Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения " и введении санкций против Международного уголовного суда.