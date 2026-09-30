Як повідомляє інформаційне агентство AP, Вашингтон офіційно повідомив штаб-квартиру Ради Європи у Страсбурзі про припинення своєї участі в антикорупційному об'єднанні.

Що відомо про рішення США вийти з організації?

Державний департамент США підтвердив цей крок, заявивши, що щорічні фінансові внески до структури не дають відчутних результатів для нацбезпеки країни. "Епоха виписування чеків на користь міжнародних бюрократичних структур закінчилася", – зазначили в американському відомстві.

Натомість Вашингтон має намір зосередитися на прямих та ефективніших інструментах боротьби з корупцією. Серед пріоритетів називали запровадження візових обмежень, персональних санкцій та надання цільової допомоги для розслідування злочинів, які загрожують безпеці США.

Зі свого боку, Рада Європи підкреслила важливий внесок американських фахівців у розбудову методів запобігання корупції в минулому. Представники організації зазначили, що GRECO залишається відкритою до відновлення співпраці зі США у майбутньому для захисту верховенства права.

Згортання участі в міжнародних організаціях

Рішення про вихід з GRECO було оголошено лише через тиждень після іншого резонансного кроку Вашингтона. Раніше Організація з безпеки та співробітництва в Європі повідомила, що США відмовилися запросити її представників для спостереження за листопадовими виборами до Конгресу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за керівництва Дональда Трампа Білий дім розпочав послідовний вихід із міжнародних і багатосторонніх структур. У січні 2026 року США припинили участь і фінансування у 31 організації системи ООН та ще 35 партнерських об'єднаннях.

Також на нашому сайті повідомлялося про остаточний вихід Сполучених Штатів із Всесвітньої організації охорони здоров'я та запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду.