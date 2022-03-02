США высылают российского шпиона, работающего в ООН

Соединенные Штаты высылают российского разведчика, работающего в ООН и "злоупотреблявшего своей привилегией проживать в США".

Процесс выезда российского шпиона из США начали еще в понедельник, 28 февраля.

Представители ЕС вышли из зала, когда там начал выступать путинский приспешник Лавров

Высылка происходит в дополнение к 12 российским дипломатам, работавшим в миссии ООН в Нью-Йорке. Они должны покинуть США до 7 марта.

В ООН подтвердили, что российский сотрудник ООН вынужден покинуть США

"Мы сожалеем, что оказались в этой ситуации, но сотрудничаем со страной пребывания", – заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик.