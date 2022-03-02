Процес щодо виїзду російського шпигуна з США розпочали ще в понеділок, 28 лютого.

До теми Представники ЄС вийшли із залу, коли там почав виступати путінський поплічник Лавров

Висилка відбувається на додаток до 12 російських дипломатів, які працювали в місії ООН в Нью-Йорку. Вони мають покинути США до 7 березня.

В ООН підтвердили, що російський співробітник ООН змушений покинути США

"Ми шкодуємо, що опинилися в цій ситуації, але співпрацюємо з країною перебування", – заявив речник ООН Стефан Дюжаррік.