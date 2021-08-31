США вывели войска из Афганистана, аэропорт Кабула взяли под контроль талибы

Американское военное присутствие в Афганистане завершилась. Оно продолжалось 19 лет, 10 месяцев и 25 дней.

Вечером 30 августа в Пентагоне официально подтвердили, что Соединенные Штаты полностью вывели войска из Афганистана. Последний эвакуационный борт и три грузовых Boeing C-17 покинули Кабул, аэропорт перешел под контроль талибов.

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Тем не менее США продолжат попытки организовать выезд желающих, которые еще остались в Афганистане. Так сказал во время брифинга представитель Пентагона Джон Кирби.

Пентагон объявил о завершении военного присутствия США в Афганистане

Вечером 30 августа из Кабула вылетел последний военный самолет Соединенных Штатов Америки с людьми, которые нуждались в эвакуации. Также вылетели и три транспортника.

Таким образом США завершили свое военное присутствие на землях Афганистана, продолжавшееся почти 20 лет.

Об этом сообщил во время брифинга руководитель центрального командования войсками США генерал Фрэнк Маккензи.

Сообщаю о завершении вывода наших сил из Афганистана и о завершении нашей операции по эвакуации граждан США, граждан третьих стран, а также афганцев, которые оказались в опасности,

– заявил Маккензи.

Представитель Пентагона Джон Кирби добавил, что попытки организовать выезд людей из Афганистана, которые еще нуждаются в эвакуации, США не оставят и в дальнейшем.

Талибы взяли под контроль аэропорт Кабула

Аэропорт Кабула был последним объектом, который в Афганистане контролировали военные США. После вылета американцев талибы заявили, что взяли его под свой контроль и начали праздновать победу – об этом написали в AP.

Однако в Управлении гражданской авиации США, как пишут в CNN, говорят, что аэропорт Кабула реально не контролирует никто, и над столицей Афганистана управление воздушным движением не производится.

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США официально заявили, что выведут из Афганистана свои войска.

После этого стремительно активизировался радикальное движение "Талибан".

И уже к 15 августа боевики захватили почти всю страну.

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