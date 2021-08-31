США вывели войска из Афганистана, аэропорт Кабула взяли под контроль талибы

31 августа 2021 , 01:31
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Источник:

твиттер Пентагона

Американское военное присутствие в Афганистане завершилась. Оно продолжалось 19 лет, 10 месяцев и 25 дней.

Вечером 30 августа в Пентагоне официально подтвердили, что Соединенные Штаты полностью вывели войска из Афганистана. Последний эвакуационный борт и три грузовых Boeing C-17 покинули Кабул, аэропорт перешел под контроль талибов.

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Тем не менее США продолжат попытки организовать выезд желающих, которые еще остались в Афганистане. Так сказал во время брифинга представитель Пентагона Джон Кирби.

Пентагон объявил о завершении военного присутствия США в Афганистане

Вечером 30 августа из Кабула вылетел последний военный самолет Соединенных Штатов Америки с людьми, которые нуждались в эвакуации. Также вылетели и три транспортника.

  • Таким образом США завершили свое военное присутствие на землях Афганистана, продолжавшееся почти 20 лет.

Об этом сообщил во время брифинга руководитель центрального командования войсками США генерал Фрэнк Маккензи.

Сообщаю о завершении вывода наших сил из Афганистана и о завершении нашей операции по эвакуации граждан США, граждан третьих стран, а также афганцев, которые оказались в опасности,
– заявил Маккензи.

Представитель Пентагона Джон Кирби добавил, что попытки организовать выезд людей из Афганистана, которые еще нуждаются в эвакуации, США не оставят и в дальнейшем.

Талибы взяли под контроль аэропорт Кабула

Аэропорт Кабула был последним объектом, который в Афганистане контролировали военные США. После вылета американцев талибы заявили, что взяли его под свой контроль и начали праздновать победу – об этом написали в AP

Однако в Управлении гражданской авиации США, как пишут в CNN, говорят, что аэропорт Кабула реально не контролирует никто,  и над столицей Афганистана управление воздушным движением не производится.

Что произошло в Афганистане в 2021 году

  • США официально заявили, что выведут из Афганистана свои войска.
  • После этого стремительно активизировался радикальное движение "Талибан".
  • И уже к 15 августа боевики захватили почти всю страну.

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Автор: Олесь Друкач