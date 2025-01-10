Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания "Idel.Реалии".

Интересно Вагнеровцев снова разгромили в Мали: боевики "Аль-Каиды" ликвидировали несколько наемников

Что известно о задержании экс-вагнеровца в США

По данным журналистов, инцидент произошел 4 января 2025 года. После задержания Пралиев сообщил американским пограничникам, что он является гражданином Казахстана. Но с собой у него, кроме казахстанского, был и российский паспорт.

Пограничники также нашли у задержанного четыре тысячи долларов США, 60 тысяч мексиканских песо и дрон.

На допросе Пралиев признался, что воевал в ЧВК "Вагнера". В конце концов экс-вагнеровца обвинили в незаконном пересечении границы. Он признал свою вину.

Судья назначил Пралиеву наказание в виде времени, уже проведенного под стражей. Однако задержанный до сих пор остается в федеральной тюрьме, пока американские власти решают его дальнейшую судьбу.

Причины, по которым Тимур Пралиев пытался проникнуть в США, а также его намерения – остаются невыясненными.

В то же время журналисты обнаружили, что менее месяца назад Тимур Пралиев получил удостоверение ветерана боевых действий из рук руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" в Башкортостане. Запись об этом, датирована 12 декабря 2024 года, есть в сообществе "Защитники Отечества | Башкортостан" в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

В посте сказано, что Пралиев – "бывший сотрудник ЧВК "Вагнера" из Иглинского района Башкортостана.

К слову, ранее в Великобритании задержали поляка, который выдавал себя за бывшего наемника российской ЧВК "Вагнера". За ложь и призывы присоединяться к частной военной компании врага поляк получил два с половиной года заключения.