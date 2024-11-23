Об этом пишет Reuters со ссылкой на разведывательную группу Site Intelligence, сообщает 24 Канал.

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В Мали уничтожили колонну вагнеровцев

По данным разведывательной группы, по меньшей мере 7 наемников из российской ЧВК "Вагнер" были убиты в результате нападения в центральной части Мали. Ответственность взяло на себя отделение "Аль-Каиды" JNIM (Группировка победы, ислама и мусульман) в Северной Африке. Нападение произошло в четверг.

На видео, которое опубликовало агентство, видно тела по меньшей мере 5 мужчин в военной форме, которые лежали вокруг военной машины после нападения. Впрочем, журналистам не удалось проверить подлинность видео.

На фотографиях, опубликованных SITE Intelligence, якобы от JNIM, окровавленные тела, несколько ящиков с оружием и боеприпасами.

Также в сети распространяют фото экипировки с эмблемами российской ЧВК.

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Заметим, что в июле 2024 года туареги разгромили российских наемников в Мали. СМИ сообщали, что повстанцы перерезали несколько десятков вагнеровцев.