Про це пише Reuters з посиланням на розвідувальну групу Site Intelligence, повідомляє 24 Канал.

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У Малі знищили колону вагнерівців

За даними розвідувальної групи, щонайменше 7 найманців з російської ПВК "Вагнер" були вбиті в результаті нападу в центральній частині Малі. Відповідальність взяло на себе відділення "Аль-Каїди" JNIM (Угруповання перемоги, ісламу й мусульман) у Північній Африці. Напад стався в четвер.

На відео, яке опублікувало агентство, видно тіла щонайменше 5 чоловіків у військовій формі, які лежали навколо військової машини після нападу. Втім, журналістам не вдалося перевірити справжність відео.

На фотографіях, опублікованих SITE Intelligence, нібито від JNIM, закривавлені тіла, кілька ящиків зі зброєю та боєприпасами.

Також у мережі поширюють фото екіпірування з емблемами російської ПВК.

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Зауважимо, що в липні 2024 року туареги розгромили російських найманців у Малі. ЗМІ повідомляли, що повстанці перерізали кілька десятків вагнерівців.