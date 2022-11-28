Срочное вооружение американцами Украины затрагивает оборонные нужды Тайваня, – WSJ

В правительстве и Конгрессе США опасаются, что военная помощь Украине якобы усиливает отставание в поставках вооружений Тайваню на 18,7 миллиарда.

Законодатели и члены правительства, знакомые с этим вопросом, анонимно рассказали журналистам, что поток вооружений США в Украину якобы "идет вопреки долгосрочной приверженности американской стратегии по Тайваню", которая предусматривает помощь острова в защите от возможного вторжения Китая.

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В частности, в декабре 2015 года Тайвань заказал у США 208 противотанковых комплексов Javelin и 215 зенитно-ракетных комплексов Stinger. И ни один из них не прибыл на остров. Заместитель Минобороны Тайваня уже дал понять, что Тайвань хочет оружие в соответствии с графиком.

Журналистам WSJ ни Госдепартамент, ни Пентагон не прокомментировали отставание поставок оружия в Тайвань, но американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности предупредила о задержках с такими видами оружия, как Stinger и САУ Paladin.

Украина не получает тайваньское оружие

С 2009 года США согласились продать Тайваню оружия почти на 30 миллиардов долларов. Одним из самых больших заказов является сделка на 8 млрд долларов на 66 самолетов F-16 Lockheed Martin.

В Минобороны США подчеркнули, что Украине дают оружие из складов армии США, а закупки Тайваня – то, что производится на конвейере сейчас.

Спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США "продолжают усердно работать над тем, чтобы как можно быстрее предоставить возможности Тайваню, а также убедиться, что Украина может оградить себя от российской агрессии".

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