В США зафиксировали снижение продолжительности жизни из-за пандемии – Голос Америки

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в США снизилась на 1,5 года в 2020 году. Это стало следствием смертности, которую вызвал COVID-19.

По информации исследователей, речь идет о 77 годах и 3 месяцах, это самый низкий уровень с 2003 года. Соответствующие данные опубликовал 21 июля Центр по контролю и предотвращению заболеваний.

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Назвали официальную дату визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме 30 августа. Согласно сообщению официального Вашингтона, этот визит подтвердит неизменную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности на фоне российской агрессии на Донбассе и в Крыму.

Обязательства Берлина в соглашении по "Северному потоку-2"

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что по новому соглашению между США и Германией по "Северному потоку-2" Берлин берет на себя обязательство инициировать шаги, которые бы ограничили возможность России экспортировать энергоресурсы, если Москва пойдет на дальнейшую агрессию против Украины. Госдепартамент пообещал опубликовать детали сделки.

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Безос отметится благотворительным взносом

Миллиардер Джефф Безос, совершивший 11-минутный полет на "границы" космоса отметил достижение и существенным благотворительным вкладом. Он объявил что выделит по 100 миллионов долларов шеф-повару Хосе Андерсу и корреспонденту CNN Вану Джонсу.

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