За інформацією дослідників, мовиться про 77 років та 3 місяці, це найнижчий рівень з 2003 року. Відповідні дані опублікував 21 липня Центр із контролю і запобігання захворюванням.

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Назвали офіційну дату візиту Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі 30 серпня. Згідно з повідомленням офіційного Вашингтону, цей візит підтвердить непохитну підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності на тлі російської агресії на Донбасі та в Криму.

Зобов'язання Берліна в угоді щодо "Північного потоку-2"

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що за новою угодою між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" Берлін бере на себе зобов'язання ініціювати кроки, які б обмежили можливість Росії експортувати енергоресурси, якщо Москва піде на подальшу агресію проти України. Держдепартамент пообіцяв опублікувати деталі угоди.

Важливо Німеччина показала текст угоди зі США щодо "Північного потоку-2": чого чекати Україні

Безос відзначиться благодійним внеском

Мільярдер Джефф Безос, який здійснив 11-хвилинний політ на "кордони" космосу відзначив досягнення і суттєвим благодійним внеском. Він оголосив що виділить по 100 мільйонів доларів шеф-кухарю Хосе Андерсу та кореспонденту CNN Вану Джонсу.

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