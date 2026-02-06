Укр Рус
Посольство Украины в США сообщило о задержании одного из моряков с судна Bella1
6 февраля, 09:16
У посольстві України у США повідомили про затримання одного українця із судна Bella1

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Один украинский моряк с судна Bella1 задержан и будет доставлен в США для процессуальных действий.
  • Остальные 16 украинских моряков сошли на берег в Великобритании.

Посольство Украины в США прокомментировало ситуацию вокруг 17 украинских моряков с задержанного судна Bella1. Одного моряка задержали.

Об этом Общественному сообщили в украинском посольстве в Соединенных Штатах.

Что известно о задержанных украинцах с судна Bella1?

В украинском посольстве в США отметили, что задержан один украинец, которого доставят в США для проведения необходимых процессуальных действий. По информации учреждения, после прибытия задержанного американская сторона проинформирует украинских дипломатов для дальнейшего сопровождения дела.

Другие 16 граждан Украины сошли на берег в Великобритании, 
– сообщили в диппредставительстве.

Что известно о захвате танкера Bella 1/Marinera?